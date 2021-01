Tomori si presenta: “Perchè il Milan? Voglio far parte della sua storia, come Maldini o Nesta. Dobbiamo credere allo scudetto”

Conferenza stampa di presentazione per Fikayo Tomori dalla sala conferenze di Milanello: “Sono veramente felice di essere qui, di poter giocare di nuovo in un club in momento positivo, e aiutarlo come fatto mercoledì nonostante la sconfitta. Ma sul campo voglio dare il mio contributo con entusiasmo e determinazione”.

Sul perché abbia scelto il Milan: “Per la storia dei difensori che sono passati per il Milan ho scelto di venire qui: Nesta, Maldini, Baresi…. ho sentito la voglia di venire qui per far parte della storia del club e partecipare ai successi del Milan”.

Se creda nello scudetto: “Certo. Sono arrivato con la squadra in vetta alla classifica e dobbiamo credere nell’obiettivo. Arrivato qui ho visto la sala trofei, e sarebbe un trofeo in più da aggiungere alla storia del Milan in cui anch’io voglio contribuire, non dobbiamo avere paura di dirlo, ci crediamo”.

Foto: sito ufficiale Milan