Tomori: “Ripartiamo da zero, ma vogliamo vincere ancora”

È stata la colonna portante della difesa del Milan campione d’Italia, una certezza per Stefano Pioli, imprescindibile per il gioco del Milan. Tomori difensore che il Milan ha saputo valorizzare. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato del presente, del passato e del futuro del club: vuole ripartire da zero perché è così che fanno i campioni per provare di nuovo a vincere. Juventus e Inter sono state avvertite. Queste le sue parole.

Lei è stato uno dei primi a parlare di scudetto, durante lo scorso campionato…