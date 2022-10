Tomori: “Quella di Londra è stata per noi davvero una brutta partita, ma con la Juventus abbiamo reagito ottenendo una grande vittoria”

Aria di derby per Fikayo Tomori, in vista della gara di Champions League contro il Chelsea a San Siro e che vale una grossa fetta di qualificazione. Il difensore del Milan ha parlato in conferenza stampa: “Quella di Londra è stata per noi davvero una brutta partita, non s’è vista la nostra solita performance. Non abbiamo dimostrato ciò che possiamo dimostrare, ma con la Juventus abbiamo reagito e siamo riusciti a ottenere una grande vittoria. Questo ci ha permesso di riprenderci”.

Foto: instagram Tomori