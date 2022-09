Tomori: “Potevamo fare meglio, ma siamo felici. Un punto qua è difficile da prendere”

Intervenuto ai microfoni della tv rossonera, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha così commentato l’esordio a Salisburgo dei rossoneri “È stata una partita come quella che pensavamo. Loro sono forti sul pressing, veloci davanti, sanno andare in profondità. Penso che abbiamo giocato bene, potevamo fare meglio ovviamente, ma un punto qua è difficile da prendere. Quindi siamo felici, ma possiamo fare meglio. Se siamo in svantaggio possiamo recuperare e rimontare. È meglio non subire gol, ma non mettiamo giù la testa quando andiamo in svantaggio. Girone complicato? Sapevamo che sarebbe stato difficile. Prendere un punto a Salisburgo è buono. Abbiamo giocato bene, ma non al nostro livello. La prossima partita, cotnro la Dinamo Zagabria, dobbiamo fare meglio e sì, possiamo qualificarci“.

Foto: instagram tumor