Tomori: “Meritavamo questa vittoria. Mondiale? Deluso, continuerò a lavorare”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha così parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina. “Per noi era molto importante vincere dopo la Cremonese, è stata una partita difficile. Siamo felici di aver vinto prima della sosta. Il salvataggio sulla linea? Istinto. Secondo me meritavamo questa vittoria. Vittoria messaggio per tutti? Si, non vogliamo perdere punti e vogliamo vincere tutte le partite. Non molliamo, sappiamo che questo campionato è ancora lungo. Dobbiamo continuare a spingere, ogni partita è importante e dobbiamo concentrarci solo su di noi”. E sul Mondiale: “Volevo andare al Mondiale, è il sogno di ogni giocatore. Continuerò a lavorare e spero di alzare il mio livello anche con il Milan, c’è delusione però l’unica cosa che posso fare è continuare a giocare come oggi”.

Foto: sito Milan