Il Milan perde i pezzi sempre più. E ne perde uno importante in difesa. Gli esami hanno dato brutti riscontri per Fikayo Tomori: si tratta di una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro, con tempi di recupero non inferiori ai due mesi. Un’altra bruttissima notizia all’interno di una stagione falcidiata dagli infortuni.

Foto: Twitter Tomori