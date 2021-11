Tomori: “Ibra? Marcarlo è difficile. E’ troppo forte. Ma ti fa crescere tantissimo”

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato un’intervista al Champions Journal, magazine della Uefa Champions League.

Tomori ha parlato di diversi temi e anche di Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra in rossonero: “Marcare Ibrahimovic in allenamento è difficile! È troppo forte ed intelligente. Anche a quarant’anni si adatta abbastanza velocemente, ed è ancora molto acuto. Avere qualcuno come lui contro cui difendersi, qualcuno che ha giocato ai massimi livelli per quasi tutta la sua carriera, è incredibile. E averlo nella tua squadra è decisamente meglio che non avercelo perché è un vincente. Guida molto il gruppo ed alza l’asticella. Averlo intorno è sicuramente positivo, ti fa crescere tantissimo”.

Foto: Twitter personale