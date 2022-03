Tomori: “Ibra ci sprona in continuazione. Ripete solo una parola: vincere”

Intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato delle doti da leader di Zlatan Ibrahimovic, che pur avendo passato parte del campionato ai box a causa di problemi fisici è stato importante nel percorso compiuto fin qui dai rossoneri.

Queste le sue parole sull’attaccante svedese: “Da quando sono arrivato mi ripete solo una parola: vincere. Vincere in ogni situazione, in allenamento, in partita. Dallo spogliatoio al campo, la sua voce si fa sentire sempre. Ci sprona in continuazione e dà un contributo enorme nel farci restare sempre concentrati. E’ il primo a farci notare se dobbiamo correre di più o difendere meglio”.

Foto: Twitter personale Tomori