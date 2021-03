Tomori: “Felice al Milan. Maldini come Messi, mi ispira. Il futuro? Qui per un difensore è… l’università”

Fikayo Tomori ha conquistato sin da subito i tifosi del Milan con le sue prestazioni d’alto livello. Il difensore arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito ha parlato anche del suo futuro nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport:

“Mi rende felice che i milanisti mi vogliano. Ma non decido solo io. Mi diverto, mi godo l’attimo, sono felice di essere qui. Al futuro, sinceramente, non penso. Magari non ci parla come figli, ma ci motiva e ci parla moltissimo. È un esempio per tutti, di dedizione e di carica agonistica”.

Sull’ambientamento: “Mi piace Milano e mi piace l’Italia. Il tempo rispetto all’Inghilterra è migliore, la gente serena e tranquilla. La serenità di rilassarsi, bere una tazza di caffè: a Londra sono sempre tutti di corsa. I miei genitori sono in Inghilterra, logicamente mi mancano, come mi mancano i miei amici. Ma credo sia una cosa normale, e a Milano sto benissimo”.

Sull’amore dei tifosi: “Un po’ mi sono sorpreso della velocità con cui i milanisti hanno iniziato ad amarmi, ma non tantissimo visto il carattere delle persone qui. Pensate che mi riempiono già di affetto. È stato facile ambientarmi, erano tutti così amichevoli. Scudetto? La distanza dall’Inter è grande, però non vedo perché non dovremmo crederci fino alla fine. Tornare in Champions è un traguardo eccellente, ma da giocatori bisogna continuare a pensare al bersaglio grosso. E noi sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale. Maldini? Averlo come capo dell’area tecnica è come per un attaccante avere a che fare con Messi direttore sportivo. Quello che vuoi fare è impressionarlo tutti i giorni”.

Foto: Twitter ufficiale Milan