Tomori e il Milan: blindatura annunciata, altri 5 anni insieme

Fikayo Tomori è una sicurezza per il Milan. E lo ha dimostrato sempre, confermando di essere un acquisto straordinario. Ora è tutto pronto per il rinnovo del contratto fino al 2027, sono stati raggiunti tutti gli accordi e manca soltanto l’annuncio. Tomori guadagnerà circa 3,5 milioni a stagione più bonus, quasi il doppio rispetto al precedente impegno, un premio strameritato per una delle colonne rossonere.

Foto: Instagram Tomori