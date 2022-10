Tomori: “Con San Siro pieno non sarà facile per il Chelsea. Vogliamo cancellare la prestazione di Londra”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha così presentato la gara contro il Chelsea di questa sera: “San Siro quando è pieno, è difficile per gli avversari”. Poi, il difensore è tornato a parlare dell’andata: “Dobbiamo cambiare la prestazione ovviamente rispetto all’andata e l’atteggiamento: sappiamo di non aver giocato bene e vogliamo cancellare la prestazione di settimana scorsa. Abbiamo un’opportunità per farlo”

Foto: Twitter Tomori