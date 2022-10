Tomori: “Ci tenevamo a reagire dopo il Chelsea. Abbiamo messo tanta voglia”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Juve.

Queste le sue parole: “C’è stata un po’ di fortuna ma sono felice per il gol, per non aver subito reti e per la vittoria”.

Due gol contro la Juve: “Ogni partita contro la Juve è importante. Sono felice di aver segnato ma di più per i tre punti”.

Cancellata la prestazione di Londra col Chelsea?

“Adesso abbiamo un’altra partita contro di loro. Vogliamo dare di più sul campo. Non solo come prestazione ma anche per il risultato. Oggi c’era una voglia in più, pensiamo a martedì e proviamo a vincere”.

Kalulu su Kean ha salvato un gol fatto. “Ha fatto una grande partita e ha salvato un gol. Sono molto felice”.

Foto: Instagram personale