Tomori: “C’è sempre spazio per migliorare. Contento del mio contributo alla squadra”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club sul momento in casa rossonera.

Queste le sue parole: “Penso a quando abbiamo subito gol stupidi o ci sono spenti per un secondo. Pensare al fatto che quando sono in campo ci sono più clean sheet è bello, è quello che voglio. Anche il dato sui ‘tiri respinti’ mi rende felice. C’è sempre spazio per migliorare, ma sono contento di questi numeri”.

La squadra gioca molto il pallone da dietro… “Sì, penso sia legato all’essere alla base del gioco della squadra, essere al centro dove spesso passa il pallone, essere affidabile con il pallone e aiutare la squadra a spingere in avanti. Aiutare la squadra nella costruzione e nell’avanzare. Si tratta di essere affidabile in possesso, usare bene il pallone, prendendo le decisioni giuste. Credo che ciò ci aiuti a portare il pallone in avanti e a mettere in posizione di fare la differenza i giocatori più decisivi in attacco”.

Foto: Instagram Tomori