Tomori: “Approccio sbagliato, siamo delusi. Ma crediamo ancora nella finale. Daremo tutto”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ad Amazon Prime dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Approccio sbagliato. Abbiamo preso due gol e poi è difficile da raggiungere una squadra come l’Inter. E’ solo la prima partita, dobbiamo recuperare e fare meglio al ritorno”.

Perché avete preso i due gol? “Difficile da dire. Siamo delusi perché abbiamo perso e potevamo fare meglio, però è solo la prima partita”.

Come potete ribaltare la doppia sfida? “Dobbiamo credere che possiamo andare in finale. Sappiamo che loro sono forti, ma se giochiamo il nostro gioco possiamo metterli in difficoltà. Daremo tutto”.

