Tomori: “Abbiamo dimostrato compattezza e avuto un atteggiamento positivo. La strada è quella giusta”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Lecce.

Queste le sue parole: “Crediamo molto in questa squadra, era così anche all’inizio quando non eravamo partiti come volevamo. In testa però avevamo fiducia e consapevolezza di poter alzare il nostro livello. Ora lo stiamo facendo più come vogliamo, ci sono cose che possiamo migliorare ma stiamo vincendo e quindi siamo contenti”.

Si aspettava questa crescita da parte di Gabbia? “Noi conosciamo bene la qualità che ha, quando è tornato dal Villarreal è diventato un giocatore diverso e noi siamo contenti che quest’anno sia qua perché è forte”.

Cosa ha portato il suo amico Abraham al gruppo? “Io e lui siamo vecchi amici, da quando avevamo 6-7 anni e sono felice sia qua con noi. Lui è sempre energetico, vuole sempre la palla per provare a segnare. Noi ci teniamo questa energia per la squadra e per il resto della stagione”.

Cosa c’è di diverso ora rispetto all’inizio della stagione? “Il calcio non è solo fisico, c’è anche testa. All’inizio non avevamo i risultati che volevamo, ora stiamo giocando meglio e questi arrivano. Abbiamo cambiato tutto: atteggiamento, modo di difendere e attaccare, modo di stare insieme compatti e poi siamo più concreti in entrambe le fasi. Ora dobbiamo continuare così, perché abbiamo un buon feeling”.

Foto: Instagram Tomori