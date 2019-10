Tolosa, ufficiale la risoluzione consensuale con il tecnico Casanova

Dopo aver raccolto nove punti in altrettante giornate di Ligue 1, il Tolosa decide di separarsi dal tecnico Alain Casanova. Si tratta di rescissione contrattuale per il 57enne, tornato alla guida del TFC nel 2018 dopo aver già guidato la squadra tra il 2008 e il 2015. Questo il comunicato del club: “Il Toulouse Football Club e Alain Casanova hanno deciso giovedì mattina, di comune accordo, di porre fine al contratto di quest’ultimo come allenatore della prima squadra. Il club ringrazia Alain Casanova per il suo impegno e la sua professionalità durante tutti i suoi anni al club. Fino a nuovo avviso, la formazione della squadra sarà affidata a Denis Zanko, attuale direttore tecnico del Training Center“.

Foto: twitter Tolosa