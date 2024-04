Toloi: “Voglio riportare l’Atalanta in Champions. Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno”

Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi, ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA, ha raccontato dei suoi primi passi nel mondo del calcio, del suo idolo d’infanzia e delle sue ambizioni future con il club bergamasco. Queste le sue parole:

“La prima volta che ho toccato la palla è stato in Brasile, in un piccolo paese in cui esisteva solo il calcio. Il mio idolo d’infanzia? Ronaldo il Fenomeno Il ricordo più bello legato all’Europa League? I nostri inizi con l’Atalanta, contro l’Everton. Facemmo due belle partite, due belle vittorie. Soprattutto fuori casa, negli ultimi minuti, si sentivano solo i nostri tifosi cantare. E’ stato speciale. Una sola parola per descrivere l’Atalanta? Famiglia. Altri sport oltre al calcio? Gioco anche a ping pong, a biliardo, sono il più forte della squadra. I prossimi obiettivi a livello personale? In questo momento voglio portare nuovamente l’Atalanta in Champions League o a vincere un trofeo”.

Foto: Instagram Toloi