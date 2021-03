Toloi: “Sono molto felice per la convocazione in Nazionale: è un sogno”

Il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi, ha commentato così la prima convocazione in Nazionale: “Sono molto felice. È davvero un sogno”, ha ammesso.

“Se me lo aspettavo? -prosegue Toloi sul sito ufficiale dell’Atalanta- Ultimamente un po’ se ne era parlato. Ho preso la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un paio di mesi fa la FIFA ha dato l’autorizzazione a poter essere convocato per l’Italia. Ho giocato 200 partite con la maglia dell’Atalanta e la duecentesima è stata in Champions League contro il Real Madrid… Mai avrei pensato di arrivare dove sono oggi. Per questo devo ringraziare il Presidente Percassi e suo figlio Luca che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza, mister Gasperini che mi ha fatto diventare un giocatore più forte ed i miei compagni di squadra che mi hanno sempre supportato. Ed un grazie speciale è rivolto alla mia famiglia ed agli amici, il loro sostegno è stato fondamentale. So che la responsabilità è grande, ma, come sempre, darò il massimo”.

Foto: twitter Atalanta