Toloi: “Orgoglioso di iniziare il mio nono anno a Bergamo. L’Atalanta è il mio cuore”

Direttamente dal ritiro dell’Atalanta a Cusone, Rafael Toloi ha così parlato ai microfoni ufficiali del club: “Sono orgoglioso di iniziare il mio nono anno a Bergamo, l’Atalanta è il mio cuore. L’impegno e la voglia di fare il meglio sono sempre gli stessi, forse ancora di più per tutto quello che ho vissuto in questi anni – il commento dell’italobrasiliano -. Quando arrivai qui il 26 agosto 2015 non capivo molto bene l’italiano ma ricordo che il presidente Antonio Percassi mi fece capire che cosa significa l’Atalanta e l’amore che ha per questa squadra. La sua presenza anche in ritiro fa la differenza, è importante per tutti noi giocatori“.

Foto: Instagram Atalanta