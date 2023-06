Toloi: “L’Europa è un grandissimo traguardo. Rappresentare Bergamo non è per tutti”

Rafael Toloi ha commentato la stagione dell’Atalanta attraverso i canali social della società. Ecco le sue parole: “L’Europa è un grandissimo traguardo. Stagione difficile per tanti aspetti, ma alla fine siamo riusciti a ritornare dove meritavamo: siamo felici di giocare in Europa anche per i nostri tifosi. Abbiamo lavorato tantissimo, e per giocare nell’Atalanta bisogna lavorare: mettere il bene dell’Atalanta davanti a se stessi. Rappresentare Bergamo non è per tutti, e sono orgoglioso di esserlo. Devo ringraziare tutti e grazie a Bergamo per tutto quello che mi ha dato”.

Foto: Instagram Atalanta