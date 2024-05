Toloi: “Gasperini ha cambiato la storia dell’Atalanta e la carriera di tanti giocatori”

Dopo aver vinto l’Europa League contro il Bayer Leverkusen, l’Atalanta è stata premiata questa mattina con la medaglia d’oro della Città di Bergamo. Durante la cerimonia, Rafael Toloi ha così parlato: “Ci tengo a dire che non sono l’unico capitano, ci sono giocatori che come me sanno cosa vuol dire indossare questa maglia. In nome della squadra vi vogliamo ringraziare per questo momento e per questa stagione straordinaria. È giusto ricordare chi ha lavorato e chi lavora ancora, tutti gli ex compagni che ci hanno aiutato ad essere qui, alla famiglia Percassi che sta facendo un lavoro straordinario. A Pagliuca, che ha rinforzato ancor di più la squadra, il mister Gasperini che ha cambiato la storia dell’Atalanta e ha cambiato la carriera di tanti giocatori. E grazie a tutti i bergamaschi che ci hanno seguito in ogni momento, sono sempre stati insieme a noi. Questa coppa è per Bergamo, per tutti i tifosi, per tutti i bergamaschi”.

Foto: Instagram Toloi