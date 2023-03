Toloi: “Futuro? Non sono preoccupato. Vogliamo tornare in Europa”

Il difensore italo-brasiliano Rafael Toloi dell’Atalanta ha rilasciato un’intervista ai microfoni de L’Eco di Bergamo in cui ha parlato del suo futuro e dell’obiettivo del club. Alcune parole del trentaduenne: “Voglio chiudere bene questa stagione e poi deciderà l’Atalanta: il mio contratto scade nel 2024 e la società ha un’opzione per allungarlo. Non sono preoccupato. Il momento è complicato, ma noi sappiamo cosa fare per uscirne: dobbiamo ritrovare la vittoria, poi sarà tutto più semplice. Sono qui da otto anni e qui abbiamo sempre lavorato duramente. Dobbiamo cercare di giocare meglio tecnicamente, comportarci da squadra, sviluppare meglio il gioco, aiutare gli attaccanti. Ultimamente abbiamo sbagliato qualcosa e non possiamo commettere altri errori: dobbiamo voltare pagina, perché abbiamo la possibilità di chiudere il campionato bene, o molto bene. Noi Guardiamo sempre avanti. Vogliamo tornare in Europa perché giocare a livello internazionale è un prestigio enorme per i giocatori, la società e per i tifosi”.

Foto: Instagram Toloi