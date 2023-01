Toloi: “Dobbiamo migliorare l’approccio alle partite. Quarto posto? Facciamo il nostro meglio, tutti fanno fatica a vincere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi, ha così parlato del successo in rimonta per 2-1 contro il Bologna: “Dobbiamo cercare di migliorare l’approccio alle partite, prendiamo quasi sempre gol e poi rincorriamo tutta la partita. Dobbiamo battagliare perché tutti fanno fatica a vincere. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato un gran carattere, portiamo a casa questi tre punti che sono importanti”. E sul quarto posto: “Il campionato è difficile, come detto prima tutti fanno fatica a vincere, noi facciamo del nostro meglio. Abbiamo una squadra di ragazzi bravi, che lavorano fortissimo, abbiamo un grande rapporto e siamo forti. Il gruppo conta, ma bisogna vincere le partite. Siamo felici del risultato e pensiamo alla prossima”.

Foto: Instagram Toloi