Toloi: “Abbiamo combattuto fino alla fine. Anche in 10 abbiamo messo sotto il Real”

Il difensore e capitano dell’Atalanta, Rafael Toloi ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il ko contro il Real Madrid: “Abbiamo combattuto fino alla fine. Giocare contro il Real è difficile e farlo con l’uomo in meno è ancora più difficile. Il rosso non c’era perchè c’era anche Romero dietro e il pallone non andava verso la porta. Dopo è diventato tutto più difficile però abbiamo fatto una grande partita, abbiamo difeso bene. Siamo vivi, abbiamo il ritorno e abbiamo visto che siamo capaci di giocare alla pari con loro”.

Su cosa servirà a Madrid: “Dobbiamo andare là e vincere la partita. Oggi anche con l’uomo in meno abbiamo creato occasioni importanti. Abbiamo fatto bene e dobbiamo far così anche a Madrid per portare a casa la partita. Oggi abbiamo capito che siamo forti, che siamo una squadra che gioca insieme, che può fare bene contro chiunque. E’ questo che dobbiamo pensare. C’è molto amaro per aver preso un gol alla fine però c’è la gara di ritorno e possiamo far bene là per portare a casa la qualificazione”.

Foto: atalanta twitter