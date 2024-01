Toldo: “Nel calcio moderno poca fedeltà alla maglia, De Rossi è una scommessa. L’Inter? Una macchina da guerra”

Intervistato dai microfoni di Rai Radio 1, l’ex portiere della Nazionale, Fiorentina e Inter Francesco Toldo ha toccato diversi temi, partendo dal calcio attuale, molto diverso da quello dei suoi tempi: “Il calcio oggi è molto diverso. L’attaccamento alla maglia era maggiore, i trasferimenti erano meno frequenti, e c’era più fedeltà. Non cambia però la passione per questo sport, i ragazzi si appassionano sempre. Mi piacerebbe che i ragazzi giocassero più per la passione e meno per i soldi. Ora per fare un contratto bisogna mettersi lì con una decina di persone, prima bastava solo una stretta di mano”. Poi ha commentato Fiorentina-Inter di ieri sera: “L’Inter è una macchina da guerra, quei due là davanti trascinano la squadra. In più prendono pochi gol, tutti gli ingredienti giusti per far stare tranquillo un portiere, anche se ieri Sommer non è stato tranquillo. La Fiorentina mi piace, fa gioco, l’allenatore insegna a giocare a calcio, ovviamente ci sono differenze di investimenti, però credo meriti quella posizione in classifica. Infine sull’incarico di Daniele De Rossi come tecnico della Roma: “Gli auguro il meglio. È sicuramente una scommessa, ma Daniele ha coraggio e spero che i risultati gli diano ragione. Allenare la squadra del cuore non è facile, devi mettere da parte le emozioni”.

Foto: Instagram Toldo