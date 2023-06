Toldo: “Meret rappresenta il rilancio della categoria portieri”

Francesco Toldo a Radio Anch’io Sport ha parlato riguardante la sfilza dei portieri italiani che stanno facendo bene in queste ultime stagioni, soffermandosi su Alex Meret. Ecco le sue parole: “Comunque mi fa piacere vedere in alcuni portieri italiani: Meret è da volergli bene: un ragazzo a modo, perfetto, ha vinto uno scudetto a Napoli, per me lui rappresenta il rilancio della categoria portieri”.

Toldo Francesco Foto zimbio