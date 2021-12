Toldo: “E’ un gran campionato. Sarà come il duello Hamilton-Verstappen in Formula 1”

Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina e Inter, ha parlato a Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai, trattando i temi del campionato di Serie A e per la corsa al vertice.

Queste le sue parole: “Finalmente un bel campionato, appassionante e combattuto, con tre o quattro squadre che si contendono il titolo. E’ come con Hamilton e Verstappen in Formula 1. Penso che due o tre squadre duelleranno fino all’ultima giornata per vincere il campionato, anche con colpi bassi, come sta accadendo in Formula 1. E credo che i tifosi siano felici perchè è questo che vogliono vedere, non una squadra che domina da sola, senza nulla togliere a quanto fatto dalla Juve in questi anni o all’Inter l’anno scorso”.

Sull’Inter: “Sono anche molto contento per l’Inter, vederla ancora così è per me un piacere. Devo dire che Simone Inzaghi ha fatto un gran lavoro, la squadra gioca bene e segna anche molto, mi pare che sia quella che ha fatto finora più gol in questa stagione”.

Toldo, che pochi giorni fa ha compiuto 50 anni, ha fatto i complimenti a Gigi Buffon, che a 43 continua a giocare ad altissimi livelli. “Gigi? Oltre alla bravura, indiscutibile, conta la motivazione. Io ho smesso prima, perchè ero stanco della vita del calciatore, ma lui ha quell’entusiasmo che serve per continuare e stupire”. Foto: Twitter Inter