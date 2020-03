Tokyo 2020, ecco le nuove date ufficiali: dal 23 luglio all’8 agosto 2021

Il CIO ha comunicato ufficiale le nuove date per le Olimpiadi di Tokyo, rinviate al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria del Coronaivrus. Nel 2021, le Olimpiadi si terranno sempre dal 23 luglio all’8 agosto. I Giochi Paralimpici, invece, si disputeranno dal 24 agosto al 5 settembre 2021.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020