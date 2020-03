Togo: Emmanuel Adebayor si trova in isolamento in Benin

L’attaccante togolese Emmanuel Adebayor si trova in isolamento in Benin, dopo aver lasciato il Paraguay e il Club Olimpia viaggiare verso il Togo. Ad annunciarlo, è proprio il club paraguaiano, che ha comunicato la scelta del calciatore di tornare a passare la quarantena nel suo Paese d’origine con i suoi cari. “È come essere a casa. Non mi disturba affatto.” – ha detto l’ex-Arsenal appena arrivato a Toconou, capitale del Paese.