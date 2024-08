Todibo saluta il Nizza e i tifosi: “Rimarrete nel mio cuore. Ci vediamo sul campo”

Todibo, ex obiettivo di mercato della Juventus e da poche ore nuovo giocatore del West Ham, ha salutato tramite il suo profilo instagram la sua ex squadra, il Nizza, e i suoi ex tifosi: “Cari nizzanesi e nizzardi, vorrei ringraziare sinceramente i dirigenti, i dipendenti, i miei compagni di squadra e, naturalmente, i tifosi per queste stagioni indimenticabili trascorse insieme. Il vostro sostegno e la vostra fiducia sono stati preziosi in ogni fase del mio tempo qui. Questo club rimarrà per sempre nel mio cuore. Ti auguro il meglio per le stagioni che verranno. Issa Nissa! A presto sul campo”.

Foto: Instagram Todibo