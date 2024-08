Todibo, la Juve tira troppo la corda e il West Ham sta per portarlo a casa

Quando tiri troppo la corda e non chiudi una trattativa, il rischio è quello di un naufragio. La Juventus sta perdendo Todibo: dopo il blitz di ieri e l’incontro con il Nizza, è stata un’altra giornata alla ricerca degli incastri giusti per trovare e condizioni sul prestito che diventa obbligo. Troppo tempo sprecato. Un rinvio continuo che ha stancato Todibo e il Nizza, al punto che il West Ham ha messo i soldi, circa 40 milioni, che servono per tagliare il traguardo. Il West Ham stava corteggiando da tempo Todibo ma il difensore aveva dato la precedenza alla Juventus. Ma poi, giustamente, si è stancato di aspettare e ha virato verso la Premier. Sarebbe un colpo complicato da incassare, non fosse altro perché Todibo era una delle priorità di Thiago Motta. Ma quando non chiudi, gli altri ti sorpassano e non puoi certo lamentarti…

Foto: Twitter Lille