Todibo: “Futuro? Ho un contratto con il Nizza, ci penserò bene prima di andare via”

Il difensore Jean-Clair Todibo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese. Il ventitreenne centrale difensivo del Nizza ha parlato della convocazione con la Francia di Didier Deschamps e del suo futuro: “La Nazionale era un obiettivo, adesso devo restarci. Il mio periodo al Benfica è stato il più complicato per me, non ho giocato. Ma mi ha aiutato enormemente. Ho dovuto mettermi in discussione, pensare. Guardando indietro, mi sono stabilizzato e ho trovato un equilibrio. Ciò che mi ha permesso di calmarmi è stata la mia vita personale. Ho ritrovato mia moglie, mi sono stabilizzato. L’arrivo a Nizza mi ha dato stabilità anche sportiva. Sono molto grato al club, gli devo molto e spero di restituire loro il più possibile indossando questa maglia. Sono sotto contratto con il Nizza fino al 2027. Non so se la scelta giusta sarebbe quella di andare altrove. Non è questo il momento di pensarci. Sono molto più sereno a questo livello con le esperienze, se devo fare una scelta lo farò con molta riflessione”.

Foto: Instagram Todibo