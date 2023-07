Todibo e Thuram potrebbero lasciare il Nizza

Il Nizza continua a lavorare sul mercato. Dopo aver concluso gli arrivi di Morgan Sanson, in prestito dall’Aston Villa e Jérémie Boga, arrivato dall’Atalanta per circa 18 milioni di euro, il club della riviera non ha finito e intende effettuare qualche operazione in uscita. Secondo Foot Mercato, non si può escludere una partenza di Khéphren Thuram o Jean-Clair Todibo, molto dipenderà dalle offerte che il club riceverà.

Foto: Instagram Todibo