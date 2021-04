Juve, effetto Super Lega: in borsa crollo di oltre il 10%

Il titolo in borsa della Juventus aveva aperto con un “più” dopo la nascita della Super Lega. Questa mattina, invece, con lo scioglimento della stessa il titolo del club bianconero ha perso il 10,49%. Azioni nettamente al ribasso dato che la competizione non si farà e i club non vedranno i soldi che avevano previsto di ottenere con la partenza della Super Lega.

Foto: Twitter Juventus