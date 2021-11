Tite: “Xavi stava per essere mio assistente nel Brasile. Gli auguro ogni bene nel Barcellona”

Il CT della Nazionale brasiliana, Tite, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Colombia e ha parlato anche di Xavi, nuovo tecnico del Barcellona, che poteva essere il suo assistente sulla panchina della Nazionale brasiliana.

Queste le sue parole: “Xavi? Avrebbe portato tutta l’esperienza acquisita sul campo in Europa. Tuttavia, non ho tutte le informazioni per fare un’analisi più approfondita della vicenda. Lo conosco per quello che ha fatto da giocatore. L’ex presidente Rogério Caboclo mi parlò di questa possibilità e disse che avrebbe parlato con lui. Io gli dissi di sì perché avrebbe potuto portare come assistente conoscenze e idee nuove. Sarebbe stato bello averlo al mio fianco. Ora gli auguro ogni bene per la sua esperienza al Barcellona. E’ di casa, sa cosa vuol dire quel club e può fare solo bene”.

Foto: Twitter Brasile