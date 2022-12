Il ct del Brasile in conferenza stampa tranquillizza tutto l’ambiente brasiliano sulle condizioni di Neymar. Ha risposto così alla domanda dei giornalisti riguardante la presenza del 10 brasiliano: “Neymar giocherà contro la Corea del Sud.” Tite aveva già detto in passato che credeva che O’Ney riuscisse a recuperare in tempi brevi, è così stato. Buona notizia quindi per la Selecao.

Foto: Instagram Neymar