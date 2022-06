Tite: “In questi anni ho rifiutato PSG e Real Madrid. Futuro? Ora voglio vincere il Mondiale e poi vedremo”

Il CT della Nazionale brasiliana, Tite, ha parlato al The Guardian, svelando alcuni retroscena della sua carriera.

Queste le sue parole: “Mondiali? Sono in attesa, concentrato. Abbiamo raggiunto i Mondiali, ora è il momento di vincerli. Ho l’opportunità di chiudere l’intero ciclo quadriennale. Le aspettative sono alte ma il focus è sul lavoro. So già che se vinco, sarò il migliore altrimenti sarò insultato. Non riesco a capire perché ci sia sempre tutta questa pressione. Abbiamo vinto la Copa America del 2019, battuto il record per il maggior numero di punti nelle qualificazioni, siamo in testa al ranking mondiale. Ma tutti vogliono la Coppa del Mondo. Se mi ritirerò dopo? Magari sì, una volta che l’avremo vinta”.

Neymar lascerà la Nazionale dopo i Mondiali: “Sono dichiarazioni che vanno contestualizzate. Dobbiamo prestare attenzione a quando sono state rilasciate. Se avessi parlato subito dopo l’eliminazione di una coppa, sarei stato anche estremamente sconvolto. In ogni caso parlo con tutti i miei calciatori Neymar compreso, della preparazione fisica, tecnica, tattica e mentale per le partite decisive. O’ Ney è la nostra stella, su di lui ci saranno sempre grandi aspettative, ma con il tempo l’interesse intorno a lui si è leggermente diluito. Certamente resta Neymar, ma stanno crescendo anche Vinícius, Raphinha, Rodrygo, Paquetá, Casemiro, Fabinho”.

Rifiutati club eccellenti in passato: “Ci sono stati dei club che si sono avvicinati ma li ho rifiutati. Nel 2018 il PSG mi ha cercato dopo aver esonerato Emery. Dopo è arrivato anche il Real Madrid, ma anche a loro ho detto che volevo restare concentrato sul mio lavoro di selezionatore. Credo che gestire lavori in parallelo non sia possibile né fattibile. Voglio vincere la Coppa del Mondo. Dopo i Mondiali, deciderò il mio futuro”.