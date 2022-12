Tite: “Esultanza? Mi è venuto il torcicollo. Alex Sandro difficile che giochi”

Il commissario tecnico del Brasile, ha parlato in conferenza stampa della polemica relativa ai balletti dopo i gol e anche delle condizioni di Alex Sandro: “Alex Sandro difficilmente giocherà domani contro la Croazia. Vedremo stasera all’allenamento, ma la tendenza è che domani non giochi, perché non ha ancora svolto un grande lavoro. Devo vedere comunque come lo staff medico valuterà la sua situazione. I balletti fanno parte di noi, della nostra cultura. Esultanza con Richarlison: “Mi è venuto il torcicollo. Adesso ho paura che mi si blocchi anche il braccio.”

Foto: Sito Federazione Brasile