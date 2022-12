Tite dice addio al Brasile: “Fine di un ciclo. Sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso”

Il Brasile dice addio al Mondiale, decisivi gli errori di Rodrygo e Marquinhos dal dischetto. Intervenuto in conferenza stampa, Tite ha commentato il suo addio alla panchina della nazionale brasiliana, dopo il ko contro la Croazia: “Sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo. L’avevo detto più di un anno e mezzo fa”. Da ricordare che il commissario tecnico avrebbe lasciato la Seleçao a prescindere dal risultato nella Coppa del Mondo.

Foto: Sportes