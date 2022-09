Tite, allenatore del Brasile: “Bremer convocato? È tra i migliori in Italia”

Il CT della Nazionale del Brasile, Tite, ha spiegato in conferenza stampa il motivo della prima convocazione di Gleison Bremer, difensore della Juventus, in Nazionale. Queste le sue parole: “Nelle ultime due stagioni è stato tra i migliori del campionato italiano, il migliore nell’ultima. Adesso è passato dal Torino alla Juve e sta facendo di nuovo un grande campionato. La scuola italiana piuttosto esigente con i difensori, ha tutte le caratteristiche per lottare con Magalhães, Ibañez, Lucas Verissimo, Rodrigo Caio. Felipe, Léo Ortiz… tutti devono alzare l’asticella”.

Foto: Twitter Juventus