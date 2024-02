Tiro-cross di Cambiaghi, la deviazione di Zanoli beffa Ochoa: Empoli avanti 1-0 sulla Salernitana all’intervallo

L’Empoli conduce per 1-0 sulla Salernitana al termine dei primi quarantacinque minuti all’Arechi. La gara si è sbloccata al 23′ con un tiro cross di Cambiaghi che trova la deviazione di Zanoli che beffa Ochoa e porta la squadra di Nicola in vantaggio all’Arechi. Al 28′ l’Empoli spreca un contropiede promettente con Cerri lanciato in campo aperto, ma il centravanti del club toscano si fa rimontare e vanificando l’occasione per il raddoppio. Al 34′ sono ancora gli uomini di Nicola a rendersi pericolosi, ma la deviazione in tuffo di Cerri sorvola di poco la porta difesa da Ochoa. Al 37′ arriva anche il primo squillo dei padroni di casa: Dia sia gira in area di rigore e cerca subito la conclusione con il sinistro, ma il suo tiro si spegne di poco a lato dalla porta di Caprile. Al 39′ Inzaghi ha dovuto ridisegnare il suo assetto tattico a causa dell’infortunio di Pierozzi e inserisce Weissman, all’esordio in Serie A. Al 44′ si rende protagonista Caprile con un grande intervento sul tentativo dal limite dell’area di Kastanos.

Foto: Instagram Empoli