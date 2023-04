Tiong (pres. Ancona): “I playoff sono un torneo da vincere. Dobbiamo alimentare il nostro sogno”

Il presidente dell’Ancona ha fatto il punto della situazione con una lettera in vista dei playoff: “Mi aspettavo sicuramente di più dalla squadra. Dopo il mio messaggio di fine anno in effetti sono arrivati dei risultati importanti, supportati da prestazioni bellissime. La partita con la Reggiana me la ricordo ancora, come rammento l’atmosfera che si respirava quel giorno al Del Conero. Purtroppo non c’è stata continuità e a farne le spese è stato Colavitto che ringrazio per il lavoro svolto. Ora c’è un altro allenatore: Donadel l’ho conosciuto personalmente e mi ha fatto una buona impressione. Gli auguro di onorare l’impegno, con la speranza che possa portarci, insieme ai giocatori, il più lontano possibile. Per questo mini-campionato chiedo compattezza e unione, ma in primis dipende da noi. Lo dico per responsabilizzare tutti: dai giocatori, all’ultimo dei collaboratori. Il gruppo ha in mano il proprio destino, più di quel che ha detto la classifica. Ogni componente della rosa deve sentirsi utile, non penalizzato. Semmai devono essere le occasioni sprecate a creare più di un rimpianto. Per questo motivo c’è rammarico. Dispiace, continueremo ancora a lavorare per essere pronti per certi appuntamenti. Ora c’è la possibilità di riscattarsi, i playoff sono un torneo in cui non bisogna partecipare, ma cercare di vincere. Dobbiamo continuare ad alimentare il nostro sogno. Ho letto che la città ha apprezzato l’investimento legato all’acquisto dei terreni per la realizzazione del centro sportivo: Questo era il mio obiettivo, mi auguro che sarà completo nel giro di cinque anni. Sono una persona di testa e cuore, mi piacciono i rischi dentro i quali ci sono le opportunità”.

Foto: Logo Ancona