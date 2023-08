L’agente Tullio Tinti si è recato oggi nella sede dell’Inter per parlare di un possibile approdo in nerazzurro di un suo assistito, ovvero il portiere della Sampdoria Emil Audero, che andrebbe così a occupare il posto come vice-Sommer. Queste le parole di Tinti: “Audero all’Inter è più di un’idea, si può concretizzare. Opportunità importante per un portiere che ha fatto benissimo”.

Foto: Twitter Sampdoria