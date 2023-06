Tinti: “Rinnovo Bastoni in dirittura. Bonazzoli sogna l’Inter. Audero ha tante richieste”

Tullio Tinti ha rilasciato alcune dichiarazioni uscendo dalla sede dell’Inter dopo un incontro con i dirigenti nerazzurri. Queste le sue parole: “Per il rinnovo di Bastoni siamo in dirittura d’arrivo. Simone Inzaghi ha fatto vedere di essere un grande allenatore, è giusto che sia gratificato. Scalvini? Tutte le squadre europee sono interessate, è giovane e ha tutto il tempo. Audero ha tante qualità, è un portiere attenzionato non solo dall’Inter, può fare il primo o il secondo. Bonazzoli? Il suo sogno sarebbe quello di tornare all’Inter. Sarebbe una bella cosa per lui e per il club visto che è cresciuto nel settore giovanile”.

