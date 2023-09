Timur (vice presidente Galatasaray): “Ramos? Era convinto di venire, ma aspettava il Siviglia”

Tra le operazioni più suggestive della fase finale dell’ultimo mercato estivo c’è sicuramente il ritorno al Siviglia di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, dopo la sua separazione con il PSG, era corteggiato anche da altre squadre tra cui il Galatasaray. L’arrivo in Turchia non si è concretizzato per poco, come spiegato dal vicepresidente del club Erden Timur. Di seguito le sue parole riportate da Footmercato: “Era convinto di venire, ma aspettava il Siviglia. Lo hanno chiamato anche dall’Arabia, ma non siamo riusciti a raggiungere quei numeri. Quindi quando è apparso il Siviglia, era chiaro che voleva tornare lì”.

Foto: Twitter Siviglia