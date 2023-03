Timur: “Abbiamo preso Zaniolo a metà prezzo, la Roma lo aveva già venduto per 33 milioni”

Durante l’intervista concessa a Fanatik, il vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione del Galatasaray, è tornato a parlare dell’acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma: “Zaniolo era stato venduto per 29+4 milioni di euro sei giorni prima che lo acquistassimo noi, poi il trasferimento è saltato. Lo abbiamo comprato con scadenza quinquennale, alla metà del prezzo, per 15 milioni di euro. Negli ultimi giorni di mercato abbiamo cercato le condizioni per il giocatore e la società pensando ai motivi per cui era saltata l’altra operazione”.

Foto: Instagram Galatasaray