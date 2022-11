Timothy Weah realizza il sogno di papà George: segnare nella Coppa del Mondo

George Weah, stella ex Milan, ex attaccante della Liberia, primo Pallone d’Oro non europeo della storia, aveva un sogno. Segnare in una gara Coppa del Mondo. Con la Liberia, George non ha mai avuto alcuna chance di giocare in una Coppa del Mondo, troppo modesta la sua Nazionale per sognare una qualificazione a un Mondiale.

Allora, papà George il sogno lo ha delegato al figlio Timothy. Lui, classe 2000, che ha scelto la Nazionalità statunitense, non lo ha deluso. Alla prima presenza in un Mondiale, subito gol contro il Galles. E con papà George, ora presidente della Liberia, in tribuna, ad applaudire e ad emozionarsi per quel sogno nel cassetto, che ora vede realizzare dal figlio.

Foto: twitter FIFA