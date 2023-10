Timothy Weah: “Milan-Juventus sarà emozionante. Allegri difensivista? Io la ritengo una buona cosa”

L’esterno della Juventus ha rilasciato un’intervista alle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

“La sfida contro il Milan sarà veramente una partita speciale, non vedo l’ora. Ovviamente mio padre ha un importante passato in rossonero, quindi questo match ha un significato particolare per la mia famiglia. Sarà interessante sfidare due compagni di nazionale come Pulisic e Musah. Allegri? So che qualcuno lo considera un difensivista, ma io la ritengo una buona cosa perché l’aspetto difensivo penso sia fondamentale per i successi di una squadra”.

Foto: Instagram Weah