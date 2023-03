TIMOTHEE PEMBELE, ALLA CONQUISTA DEL PSG SULLE ORME DI KIMPEMBE

Non è un periodo facile per il Paris Saint-Germain. La squadra allenata da Christophe Galtier è stata colpita da una lunga lista di infortuni: Sergio Ramos, Marquinhos, Neymar e Hakimi, solo per citarne alcuni. Defezioni che stanno permettendo al club parigino di far giocare e scoprire i prodotti del proprio settore giovanile, tra questi Timothée Pembele, difensore classe 2002.

Difensore centrale molto versatile, può essere impiegato anche come terzino destro o sulla fascia opposta. Rapido e dotato di una buona tecnica di base, è bravo nella lettura del gioco e nel posizionamento nella linea difensiva. Caratteristiche che hanno portato Galtier a schierarlo anche come quinto di centrocampo.

Pembélé è nato il 9 settembre 2002 a Beaumont-sur-Oise, da genitori di origini congolesi. Timothée cresce nella squadra locale dell’US Persan 03 dove milita fino al 2015, quando viene notato dal Paris Saint-Germain che lo aggrega al proprio settore giovanile.

Il 4 luglio 2018, all’età di 15 anni, firma il suo primo contratto professionistico legandosi al club parigino fino al 30 giugno 2021.

Il 28 novembre 2020, nell’incontro di Ligue 1 pareggiato 2-2 contro il Bordeaux, debutta fra i professionisti scendendo in campo titolare a fianco di Presnel Kimpembe, suo grande amico (e anche lui di origini congolesi), e giocando una buona gara nonostante un autogol dopo dieci minuti di gioco. Il 4 dicembre seguente estende il proprio contratto fino al 2024 e cinque giorni più tardi debutta anche in Champions League subentrando nella ripresa del match vinto 5-1 contro l’İstanbul Başakşehir. Il 23 dicembre segna il primo gol in carriera nella larga vittoria interna sullo Strasburgo.

Adesso la chance di scendere in campo con continuità col PSG. Sono già cinque le presenze col club parigino a partire dal 22 febbraio. Presenze condite anche da un assist per Mbappé nella vittoria per 4-2 contro il Nantes. E chissà se Pembelé non riesca a ritagliarsi uno spazio sempre più grande all’interno dello scacchiere del PSG.

