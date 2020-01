Il Crystal Palace cerca rinforzi per l’attacco e la dirigenza degli Eagles, come riferisce The Times, ha puntato i propri fari su Cenk Tosun. L’attaccante turco, 28 anni, in questa stagione ha giocato davvero poco con l’Everton. L’ultima parola sull’eventuale cessione dell’ex Besiktas, in Inghilterra dal 2018, spetta comunque al tecnico dei Toffees Carlo Ancelotti.